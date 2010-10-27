Министерство запретит автобусы, переоборудованные из грузовых

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает запретить к середине 2012 года использование для перевозок пассажиров автобусов, переоборудованных из грузовых автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО после 8-го заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества РФ и Украины.

По его словам, данный запрет уже начнут внедрять с 2011 года.

«Думаю, что в первой половине 2012 года будут запрещены к использованию такие автобусы», - сказал министр.

Относительно инициативы министерства ввести ремни безопасности при перевозке пассажиров в автобусах, К.ЕФИМЕНКО отметил, что это уже давно является европейской нормой.

В свою очередь министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН отметил, что в России уже действует запрет на использование автобусов без ремней безопасности, а также запрещено переоборудование автобусов из грузовых в пассажирские.

Как сообщалось, К.ЕФИМЕНКО выступает за то, что автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки на междугородних и международных маршрутах, должны быть оборудованы ограничителем скорости, а пассажирские сиденья в них – ремнями безопасности.