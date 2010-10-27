Налог на спиртное нужно повышать за каждый градус

Немецкие политики предложили ввести новый налог на алкогольную продукцию, чтобы снизить налоговую нагрузку на авиаперевозки, сообщает Лента.ру со ссылкой на RP-Online.

Пресс-секретарь по экономическим вопросам фракции СвДП в бундестаге выступил с инициативой ввести пропорциональный налог на крепость алкогольных напитков.

Так, с напитка крепостью 20 градусов предлагается взимать налог в размере 20 процентов от продажной цены (нетто). С пива крепостью 4,5 будет браться 4,5 процента налога, а с бутылки 45-градусной водки, соответственно, 45 процентов, то есть почти половина от сбытовой нетто-цены. К этому также нужно прибавить налог на добавленную стоимость.

Новый пропорциональный налог на алкоголь, должен, как это произошло с ранее одобренным правительством повышением налога на табак, заменить налоги, которые в противном случае легли бы на производственную сферу.

В соответствии с принятой кабинетом Ангелы Меркель масштабной программой экономии бюджетных средств, энергоемкие производства планировалось обложить специальным "экологическим налогом", поступления от которого должны были бы постепенно возрасти и составить 1,5 миллиарда евро в год. Позже правительство пришло к заключению, что это может угрожать экономике и переложило налоговые тяготы на курильщиков.

Пропорциональный налог на крепость алкоголя, по мнению авторов инициативы, должен в свою очередь частично заменить "экологическую пошлину на авиасообщение", которую в соответствии с правительственной программой по экономии бюджетных средств должны будут платить немецкие авиаперевозчики. Общий объем поступлений от экологической пошлины оценивается в миллиард евро в год. Со своей стороны либералы из СвДП опасаются, что экологический сбор нанесет вред немецкой экономике.