Налог на спиртное нужно повышать за каждый градус
Немецкие политики обсуждают идею
Немецкие политики предложили ввести новый налог на алкогольную продукцию, чтобы снизить налоговую нагрузку на авиаперевозки, сообщает Лента.ру со ссылкой на RP-Online.
Пресс-секретарь по экономическим вопросам фракции СвДП в бундестаге выступил с инициативой ввести пропорциональный налог на крепость алкогольных напитков.
Так, с напитка крепостью 20 градусов предлагается взимать налог в размере 20 процентов от продажной цены (нетто). С пива крепостью 4,5 будет браться 4,5 процента налога, а с бутылки 45-градусной водки, соответственно, 45 процентов, то есть почти половина от сбытовой нетто-цены. К этому также нужно прибавить налог на добавленную стоимость.
Новый пропорциональный налог на алкоголь, должен, как это произошло с ранее одобренным правительством повышением налога на табак, заменить налоги, которые в противном случае легли бы на производственную сферу.
В соответствии с принятой кабинетом Ангелы Меркель масштабной программой экономии бюджетных средств, энергоемкие производства планировалось обложить специальным "экологическим налогом", поступления от которого должны были бы постепенно возрасти и составить 1,5 миллиарда евро в год. Позже правительство пришло к заключению, что это может угрожать экономике и переложило налоговые тяготы на курильщиков.
Пропорциональный налог на крепость алкоголя, по мнению авторов инициативы, должен в свою очередь частично заменить "экологическую пошлину на авиасообщение", которую в соответствии с правительственной программой по экономии бюджетных средств должны будут платить немецкие авиаперевозчики. Общий объем поступлений от экологической пошлины оценивается в миллиард евро в год. Со своей стороны либералы из СвДП опасаются, что экологический сбор нанесет вред немецкой экономике.