Сорос призывает к легализации марихуаны

Известный финансист и филантроп Джордж Сорос призвал американское правительство легализовать марихуану.

Как сообщает Би-би-си в статье, опубликованной в журнале Wall Street Journal, Сорос утверждает, что если американские власти начнут облагать продажу марихуаны налогом и контролировать ее употребление, они смогут сэкономить миллиарды долларов.

Он назвал попытки правительства запретить курение марихуаны бесполезными.

В ноябре в Калифорнии пройдет голосование по вопросу о легализации использования марихуаны и производства ее в небольших количествах.