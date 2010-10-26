Сорос призывает к легализации марихуаны
23:00, 26 октября 2010Разное
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В Калифорнии пройдет голосование
Известный финансист и филантроп Джордж Сорос призвал американское правительство легализовать марихуану.
Как сообщает Би-би-си в статье, опубликованной в журнале Wall Street Journal, Сорос утверждает, что если американские власти начнут облагать продажу марихуаны налогом и контролировать ее употребление, они смогут сэкономить миллиарды долларов.
Он назвал попытки правительства запретить курение марихуаны бесполезными.
В ноябре в Калифорнии пройдет голосование по вопросу о легализации использования марихуаны и производства ее в небольших количествах.
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