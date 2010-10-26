67 лет освобождения Киева: один режим изгнал другой

6 ноября 1943 года Киев освободили от немецко-фашистской армии. Киев собирается праздновать эту дату, мои друзья киевляне рассказывают, что к этой дате в столице развешивают бил-борды, прославляющие подвиг солдат. Но будет ли правда полной, если описывать ее только, начиная с 1943 года?

В Киеве на улице Владимирской, 33 в советское время находился сначала НКВД, потом КГБ, во время войны – Гестапо. Сейчас там находится здание СБУ. Так вот, когда советские войска в 1941 году отступали из Киева, было сожжено огромное количество зданий. Что-то было заминировано, а потом разминировано немецкими оккупантами.

Но при этом здание НКВД пребывало в полном порядке. Там были застелены зеленые скатерти, на столах стояли графины с водой и приготовлены начисто протертые пыточные инструменты. Они широко использовались НКВД в довоенное время. По отдельным данным, в Быковне похоронено более ста тысяч репрессированных советскими спецорганами.

Киев пережил оккупацию со всем ее ужасом, с расстрелами в Бабьем Яру как евреев, так и украинских патриотов, подпольщиков. Когда немцы уходили из Киева, они тоже сжигали Киев, но тоже оставили в полном порядке здание Гестапо – НКВД на Владимирской, 33 – со всеми пыточными инструментами. Любопытна преемственность отношений между двумя родственными режимами. У обоих красные флаги, у обоих строительство социализма и развитие концлагерей. Одни убивали киевлян в Быковне, другие – в Бабем Яру.

Теперь есть повод «попраздновать» 67 лет освобождения Киева – когда один режим изгнал из Киева другой…

Виктор Суворов, из Лондона для УНИАН