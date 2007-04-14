Умер первый Джеймс Бонд

Скончался первый исполнитель роли Джеймса Бонда - актер Барри Нельсон (Barry Nelson). 89-летний актер умер 7 апреля во время поездки по штату Пенсильвания, однако вдова Нельсона официально объявила о смерти супруга лишь в пятницу, сообщает AP. Причины смерти Нельсона, его вдова уточнять не стала.

Барри Нельсон начал работать в Голливуде в 1942 году, подписав долгосрочный контракт со студией MGM. После перерыва, вызванного службой Нельсона в армии во время Второй Мировой войны, актер вновь вернулся в киноиндустрию.

Нельсон стал первым "агентом 007", сыграв роль Джеймса Бонда в телеэкранизации "Казино Рояль", снятой в 1954 году. Он на 8 лет опередил Шона Коннери, исполнившего роль суперагента в первом кинофильме о приключениях Джеймса Бонда - "Докторе Но".

В числе других известных фильмов, участие в которых принимал Барри Нельсон, экранизации бестселлеров Артура Хейли "Аэропорт" (Airport, 1970) и Стивена Кинга "Сияние" (The Shining, 1980).

Нельсон также сделал успешную карьеру на Бродвее, где он активно выступал в 1960-х и 1970-х годах. За роль в спектакле "The Act", в котором он играл вместе с Лайзой Минелли, Нельсон был в 1978 году номинирован на высшую американскую театральную награду - Tony.

С 1990-х годов Барри Нельсон оставил работу в Голливуде и на Бродвее, занявшись путешествиями, благотворительностью и написанием мемуаров, которые так и не успел закончить.

Лента.ру