Самую высокую в мире статую Иисуса Христа возводят в Польше (фото)

Возведение самой высокой в мире статуи Иисуса Христа завершается в городе Свебодзин на западе Польши, высота фигуры составит 36 метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на польское радио.

Несколько бригад строителей приступили в субботу к монтажу головы Иисуса. Новое изваяние будет выше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро на шесть метров. Строительство ведется на 17-метровом холме.

Предполагалось завершить все работы еще в четверг, однако строителям помешал сильный ветер. Для монтажа головы Иисуса Христа используется специальный 400-тонный кран. По соображениям безопасности было решено монтировать гигантский памятник поэтапно: сначала туловище, потом руки, голову и громадный венец Иисуса.

Статуя (Pomnik Chrystusa Króla), дизайн которой предложил местный священник, строится за счет частных пожертвований. Официальное открытие монумента запланировано на 21 ноября.