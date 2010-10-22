Водитель, насмерть сбивший трех женщин, получил еще 10 суток ареста

Сегодня Бабушкинский районный суд Днепропетровска продлил до 10 суток срок содержания под стражей водителя, который 20 октября утром на джипе насмерть сбил трех женщин.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в 6.40 в Днепропетровске водитель джипа совершил наезд на пешеходов, которые ждали зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП погибли три женщины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Водитель оказался сыном прокурора одного из районов города.