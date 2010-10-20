Канадские украинцы «накручивают» своего премьера перед визитом в Киев

Конгресс Украинцев Канады призывает премьер-министра Канады Стивена ХАРПЕРА во время переговоров с руководством Украины обратить внимание на ряд проблем.

Об этом УНИАН сообщили в Конгрессе Украинцев Канады.

Конгресс положительно оценил сообщение о том, что премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР посетит Украину с двухдневным визитом: глава канадского правительства будет находиться в Киеве и Львове 25 и 26 октября этого года.

"Мы приветствуем решение премьер-министра ХАРПЕРА посетить Украину с официальным рабочим визитом", - сказал президент Конгресса Украинцев Канады Павел ГРОД.

"В частности, мы довольны, что основной целью визита является поддержка демократических ценностей и евроатлантической интеграции Украины. Мы считаем, что очень важно на данный момент развивать положительные отношения с Украиной. Однако, не менее важной является необходимость вести открытый и вежливый диалог о нарушениях человеческих прав, которые происходят в последнее время в Украине. КУК всегда отстаивал стратегию сотрудничества. С этой точки зрения, официальный визит премьер-министра ХАРПЕРА в Украину просто необходим", - добавил П.ГРОД.

Он и представители некоторых украинско-канадских общественных организаций, которые входят в состав КУК, будут сопровождать премьер-министра Канады во время визита в Украину.

П.ГРОД отметил, что, кроме встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, С.ХАРПЕР проведет встречи с оппозиционными политиками, представителями деловых кругов и неправительственных организаций, журналистами и студентами. Последний визит премьер-министра Канады в Украину состоялся в 1999 году, когда Жан КРЕТЬЕН возглавлял канадское правительство. В апреле 2009 года, глава Канадского государства, Генерал-губернатор Канады Мишель ЖАН посетила Украину, напомнил президент КУК.

"Отдельные действия политического руководства Украины вызывают обеспокоенность, особенно те, которые касаются Конституции, демократических институтов, сохранения национальной памяти, государственного суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Длительное ухудшение ситуации с человеческими и политическими правами будет иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для региональной стабильности. Любые отношения между Канадой и Украиной должны строиться на принципах двустороннего договора "Приоритеты для отношений между Канадой и Украиной: Дорожная карта", который подписан в сентябре 2009 года, включая пункты о демократии, уважении к правам человека и защите политического суверенитета и территориальной целостности Украины. Канада может сыграть ведущую роль в обеспечении мира, благосостояния и свободного пути к полноценному существованию Украины как независимого и демократического государства", - заявил П.ГРОД.

Визит С.ХАРПЕРА в Украину был анонсирован после ряда встреч с украинско-канадской общиной. Программа визита учитывает приоритеты, высказанные украинско-канадской общиной во время этих встреч, в частности обеспокоенность по поводу нарушений принципов демократии и прав человека в Украине. Во время встреч с премьер-министром представители КУК настаивали, что двусторонние отношения с Украиной в сферах торговли и инвестиций могут быть построены только тогда, когда стороны будут соблюдать свои обязательства относительно прав человека и демократических свобод.

"Поскольку в Украине сегодня появились признаки, что украинский язык, история и национальная идентичность находятся под угрозой, и поскольку средства массовой информации сообщают, что верховенство права и демократические свободы прессы, собраний и слова подавляются, важно, чтобы эти вопросы были затронуты на высшем уровне", - отметил П.ГРОД.

Конгресс Украинцев Канады отмечает, что для него важнейшими приоритетами является: сохранение суверенитета, защита стратегически важного государственного имущества, промышленности и территориальной целостности Украины; соблюдение норм Конституции и признание верховенства закона; демократических прав и принятие антикоррупционных мер; защита основных свобод: слова, средств массовой информации, религии, мирных и свободных собраний граждан; поддержка личных связей между гражданами Украины и Канады и развитие украинской национальной идентичности путем открытого диалога об истории, культуре и языке народа Украины.

"У Канады есть возможность сыграть ведущую роль в соответствии со сложившейся ситуацией. Ведь украинцы уважают Канаду, как пример государства, построенного на демократических ценностях, где господствует цивилизованное общество с высоким уровнем экономического развития и социального достатка. Украина особенно ценит долгосрочную поддержку Канады", - отметил П.ГРОД.

Конгресс Украинцев Канады надеется, что визит премьер-министра Канады в Украину укрепит связи, которые будут способствовать взаимовыгодному сотрудничеству, включая подписание "Меморандума о молодежных обменах" и продолжением переговоров относительно соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

*** Конгресс Украинцев Канады является голосом украинской общины в Канаде. Конгресс объединяет все национальные, провинциальные и местные украинские канадские организации. Вместе со своими составляющими организациями КУК на протяжении 70 лет был и остается лидером, координатором и представителем интересов одной из наибольших этнических общин Канады (1,2 млн. человек). Он сыграл важную роль в формировании социального, экономического и политического облика Канады.