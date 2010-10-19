«Запорожец» не уступил дорогу Мерседесу: трое погибших

В ДТП на автодороге Энергодар – Бердянск погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня на 86-м километре автодороги Энергодар – Бердянск, вблизи с. Широкое Запорожской области, водитель автомобиля "ЗАЗ", поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Mercedes-benz S 550" и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "ЗАЗ" от полученных травм погибли на месте происшествия, а пассажирке автомобиля "Mercedes" была оказана медицинская помощь. Ведется следствие.