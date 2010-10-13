В Крыму гаишник на БМВ врезался в ГАЗ и погиб

В Крыму на 704-м км автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта во время дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля “БМВ”, инспектор ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера днем.

Работник Госавтоинспекции, двигаясь в направлении г. Алушта, на закруглении дороги, пытаясь избежать наезда на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “ГАЗ-33023”.

От полученных травм инспектор ГАИ погиб на месте. Пассажирка, которая находилась в его автомобиле, получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в Алуштинскую городскую больницу.