В Крыму гаишник на БМВ врезался в ГАЗ и погиб
14:38, 13 октября 2010Разное
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Пассажирка с тяжелыми травмами в больнице
В Крыму на 704-м км автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта во время дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля “БМВ”, инспектор ГАИ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера днем.
Работник Госавтоинспекции, двигаясь в направлении г. Алушта, на закруглении дороги, пытаясь избежать наезда на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “ГАЗ-33023”.
От полученных травм инспектор ГАИ погиб на месте. Пассажирка, которая находилась в его автомобиле, получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в Алуштинскую городскую больницу.
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