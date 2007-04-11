Прошу считать коммунистами. Всех!

Мнение

Пока страну лихорадит, мой тесть предлагает свой путь выхода из политического тупика. Снова на политической трибуне «Мнение» Богдан Петрович.

«Я долго думал, почему у нас все в стране так, то есть не так. Я мучительно размышлял до тех пор, пока однажды мне на глаза попалось слово «люстрация». Слово это явно не наше, зато как оно отражает нашу жизнь. О люстрации особенно активно стали говорить после выборов Виктора Ющенко. «Люстрация! Нам нужны новые люди. Люстрация! Только тот, кто не запятнал себя, может занять место в новой власти. Люстрация! Сгоним кучмистов с их кресел! Люстрация! Пусть придут новые люди», – так говорили тогда.

Действительно, люстрация, думал тогда я… Только почему люстрация должна ограничиваться только кучмовским периодом? А что, выходит, режим Кравчука не был преступным? Если нет, то почему тогда Кравчук создал партию, которая потом вовсю поддерживала того же Кучму? Выходит, не преступник поддерживал преступника? Трудно поверить в то, что Кравчук такая невинная девочка.

Но давайте мыслить по-настоящему широко. Все они – и Кравчук, и Кучма – были в свое время еще и коммунистами. Насколько известно, коммунистом был Ющенко, после своих злоключений за решеткой в партию вступил Янукович. Я уже молчу о Морозе, а Симоненко коммунистом остался и сегодня. Тимошенко, насколько мне известно, в КПСС не состояла, но работала на комсомольской должности. Что же касается Верховной Рады, то там, наверное, не наберется и десятка депутатов, которые не состояли в КПСС и не были бы комсомольскими функционерами.

Поэтому в вопросе люстрации я предлагаю не останавливаться на кучмистах – в конце концов, кучмистами были в свое время и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович. А как еще назвать этих людей, которые занимали в свое время посты премьера и вице-премьера при Кучме? Давайте эту линию, линию люстрации, проведем дальше – к членам КПСС и комсомольским функционерам. Думаю, это не будет жестким решением… В советское время, которые они теперь все дружно критикуют, с подозрением относились даже к тем, кто оказался на территории, оккупированной врагом. Чем же эти деятели лучше?

Сегодня почему-то говорят, что из фракции во фракцию переходить нельзя, а из партии в партию – можно? И потому складывается впечатление, что нет такой партии, в которую не вступили бы наши политики. И ведь дело тут даже не в коммунистической идеологии: как по мне, верь хоть в Христа, хоть в Мао Цзэдуна, но почему нас учат жить бывшие кучмисты-кравчуковцы-брежневцы? И что в таком случае удивительного, если бютовцы переходят в Партию регионов? Куда они завтра вступят еще?

Чувствую, некоторые скажут: «Э-э, куда ты хватил, Богдан Петрович! Хочешь избираться?» Действительно, есть такой факт в моей биографии: в свое время меня не взяли в комсомол. Не буду рассказывать, почему, только это не связано ни с какими криминальными историями, как мне пытаются пришить сегодня некоторые. Куда же мне баллотироваться, если через год я иду на пенсию? И дело не во мне, а в том, что многие так называемые народные депутаты отдыхать не собираются, но готовятся к еще одним выборам. Поэтому если не принять такой закон, о котором я говорю, то мы снова получим то, что имеем. И вскоре нам придется выбирать еще один парламент.

Опять же, повторюсь, дело тут совершенно не в коммунистической идеологии. Просто поймите: ситуация в Украине настолько сложна, что решить, как из нее выйти, могут только свежие головы, свободные от прежних партийных установок. Кто еще не понял этого, – взгляните, что натворили люди – по всем странам бывшего СССР, – которые состояли в свое время в КПСС.

Алексей Подорожный, Харьков