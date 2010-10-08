На конкурсе World Travel Awards назвали лучшую гостиницу Украины

Львовская гостиница "Леополис" получила самую высокую в мире туристическую награду World Travel Awards. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный директор гостиницы «Леополис» Удо ХАЙНЕ.

Как говорится в переданном УНИАН пресс-релизе, награду «лучшая украинская гостиница» команда пятизвездочного «Леополиса» получила лично на церемонии в Белеке (Турция) 1 октября 2010 года.

«Для нашей команды эта награда стала большой неожиданностью, ведь мы принимали участие в конкурсе впервые, и это большая честь даже быть номинированным в этом престижном конкурсе. Нашими конкурентами стали самые престижные гостиницы Украины, и именно мы получили титул лучших – это мировое признание и большая победа не только для «Леополиса», но и для нашего города. Отныне мы можем сказать – лучшая гостиница Украины находится во Львове», - заявил У.ХАЙНЕ.

По его словам, награда World Travel Awards – это не только большая честь, но и соответствующее обязательство и в дальнейшем поддерживать уровень услуг в «Леополисе» на высшем уровне. Поэтому руководство львовской гостиницы ставит перед собой задачу последующего интенсивного развития гостиницы. В частности, уже начались работы по строительству второй очереди гостиницы, где будут расположены 35 гостиничных номеров высшей категории, новые рестораны, SPA, 2 конференц-зала, изысканный коктейль-бар и салон красоты класса “люкс”. Руководство “Леополиса” планирует закончить все строительные работы ко времени проведения во Львове Евро-2012.

В пресс-релизе также отмечается, что именно эта гостиница стала победителем общегородского конкурса «Лица города 2010», который проводился недавно Львовским городским советом и Львовской торгово-промышленной палатой, в номинации «Евро 2012» – творим историю вместе».

Справка УНИАН. Конкурс World Travel Awards проходит ежегодно, его называют самым объективным и незаангажированным. На протяжении года голосование проводили 183 тысячи экспертов туризма, которые анонимно лично побывали во всех номинированных гостиницах, туристических фирмах, транспортных компаниях в 160 странах мира. По результатам их заключений и определяли победителей в 1000 категориях.

The Wall Street Journal сравнил World Travel Awards по важности и престижности в туризме со знаменитым Оскаром в мире кино. Академия основана в 1993 году для оценки высших достижений в мировой туристической индустрии. Первая церемония награждения проходила в Голливуде, следующие финалы проходили в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лондоне, Куала-Лумпуре. С 2007 года World Travel Awards разрослось из одной церемонии награждения в несколько региональных, которые ежегодно проходят на каждом из континентов.

Семнадцатая европейская академия 2010 года прошла в Турции, в гостинице Rixos Premium Belek. Церемонию награждения посетили руководители влиятельных туристических компаний, операторов и гостиниц со всей Европы.