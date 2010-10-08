Слова и дела: правительство планирует снижение реальных доходов украинцев

На сегодня представилась возможность еще раз сравнить слова и дела правительства Януковича-Азарова, касающиеся его обещаний о повышении благосостояния украинцев.

Так, совсем недавно, премьер-министр Николай Азаров громко пообещал существенный рост зарплат работников бюджетной сферы в ближайшем будущем. «Скажу только, что за счет налоговой реформы мы рассчитываем в течение следующих двух лет в полтора раза увеличить зарплаты бюджетников», - заявил, в частности, он 17 сентября, открывая внеочередное заседание правительства по презентации Налогового кодекса.

Для выполнения данного обещания главы правительства требуется, чтобы зарплаты повышались ежегодно на 23%.

Ну что ж! Совсем неплохой рост. Например, была зарплата у врача или учителя в конце 2010 года, скажем, 2000 гривень, а в конце 2011 года станет 2460 гривень и в конце 2012 года – 3000 гривень.

Однако это лишь слова. Реальные же намерения Кабмина относительно роста зарплат и пенсий на будущее совсем иные.

Как стало известно, в действительности Министерство труда и социальной политики заложило в проект госбюджета на 2011 год прирост социальных стандартов всего на 9%. В частности минимальная зарплата должна увеличиться с 922 гривень по состоянию на 1 декабря 2010 года до 1004 гривень на 1 декабря будущего года, или на 8,9%. А минимальную пенсию планируется повысить с 734 гривень по состоянию на 1 декабря этого года до 800 гривень на 1 декабря 2011 года, или на 9,0%.

И ладно бы просто отличались темпы роста зарплат и пенсий – чуть больше или чуть меньше. Но на самом деле ситуация гораздо хуже. Закладываемые правительством в бюджет-2011 параметры роста соцстандартов означают ухудшение уровня благосостояния соотечественников, поскольку реальные доходы бюджетников и пенсионеров не только не увеличатся, но, наоборот, упадут.

Дело в том, что в том же проекте бюджета на 2011 год правительство предусматривает годовую инфляцию в размере 10,8%. Таким образом, темп роста потребительских цен на 2 процентных пункта превысит темп роста минимальных зарплат и пенсий. Следовательно, купить товаров/услуг на свои зарплаты и пенсии в конце 2011 года украинцы смогут меньше, чем на теперешние зарплаты и пенсии.

Причем, не нужно отбрасывать и тот факт, что никогда еще правительственные прогнозы по инфляции не сбывались – реально инфляция всегда оказывалась выше. Так, в бюджеты 2004-2009 годов закладывалась инфляция не выше 10%, тогда как по факту получался прирост потребительских цен: в 2004 году – 12,3%, в 2005 – 10,3%, в 2006 – 11,6%, в 2007 – 16,6%, в 2008 – 22,3%, в 2009 – 12,3%.

Стоит отметить, что, например, Нацбанк ожидает в 2011 году более значительную инфляцию, чем прогнозирует Кабмин – 11,2%. Однако в действительности темпы роста потребительских цен в следующем году с учетом начавшегося сейчас мощного разгона инфляции могут оказаться намного выше – и 15%, и 20%, а, следовательно, реальные доходы населения снизятся еще сильнее.

Как отмечают эксперты, правительство не вправе существенно повышать зарплаты и пенсии в виду обязательств на этот счет перед МВФ. В частности, в меморандуме с Фондом предусмотрено, что в 2011 году расходы государства на зарплату могут вырасти не более чем на 14,6 млрд. грн. или на 12,8% - до 146 млрд. грн. При этом понятно, что правительство не заинтересовано нарушать условия меморандума, поскольку МВФ может в любой момент остановить программу кредитования, предполагающую ежеквартальные выплаты Украине в течение 2,5 лет на общую сумму в 15,15 млрд. долл.

Однако зачем же в таком случае обманывать народ, озвучивая обещания, которые не могут быть выполнены?

Аркадий Кашуба