“Аве, Цезарь, идущие на смерть, приветствуют тебя”, – сказали депутаты коалиции

Ave, Caesar, morituri te salutant! – «Аве, Цезарь, идущие на смерть, приветствуют тебя», – с такими величественными словами обращались к императору Древнего Рима гладиаторы, которые шли умирать на арену Колизея. Сегодня те, кто идет под нож конституционной контрреформы, смиренно приветствуют ее саму и вдохновителей этого беспрецедентного политического «экшена».

Депутатам правящей коалиции было хорошо известно, что Конституция-1996, которая возобновляется одиозным решением Конституционного суда, вообще не предусматривает парламентской коалиции как явления и как понятия. Но это не помешало коалиции оперативно принять заявление, верноподданнической стилистикой напоминающее заявления трудовых коллективов, которые одобряли «сталинскую конституцию» 1936 года: “Мы готовы вместе с Президентом Украины, всеми конструктивными политическими силами страны и небезразличными гражданами приложить усилия для возобновления законности и порядка в стране. Руководствуясь объявленным вердиктом КСУ, который возобновил уважение к праву, считаем нужным быстро и решительно принять законные меры для ликвидации последствий политического и правового хаоса, вызванного конъюнктурным, волюнтаристским решением о внесении разрушительных изменений в Конституцию, принятым в 2004 году”.

Прочитав это, искренне захотелось вскричать: «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных!» Пардон, коммунистов и “регионалов”. С примкнувшими к ним литвиновцами.

Правда, депутаты тех же фракций, которые составляли коалицию, подписали в понедельник соглашение о создании «парламентского большинства», но тут, как говорят в народе, ничего даже равнять кий с пальцем. То есть коалицию Конституции-2004 с большинством Конституции-1996. Коалиция, согласно Основному закону, была неотъемлемым атрибутом парламента. Если ее не могли создать, ВР автоматически распускали. В настоящее время большинство – штука факультативная, есть ли оно, нет ли его, безразлично. Чтобы голосовали «правильно». А за этим непременно будет присматривать «координатор», «директор парламента», эдакий новейший Александр Волков.

Именно коалиция формировала правительство, основываясь на квотах политических сил, которые ее составляли. Теперь правительство будет формировать президент, а большинство будет иметь функции покорных «кнопкодавов», которые будут благословлять кадровые решения Банковой. Следовательно, коалиция как таковая умерла, успев прокричать «Аве, Федорович!» Родилось аморфное и бесправное образование, которое практически потеряло влияние на исполнительную власть.

Исполнительная власть в лице Кабмина тоже оперативно одобрила решение КС, который по воле президента вышел за пределы своих конституционных полномочий. Правительство немедленно утвердило проект закона о самом себе, который должен согласовываться с «новой старой» Конституцией 1996 года. И министр юстиции Лавринович быстренько объяснил, что нужно «привести количественный состав правительства в соответствие». То есть уволить двух из пяти вице-премьеров. Причем президент сделает это уже до конца текущей недели.

Кто же из «вициков», заорав «Аве, Федорович!», падет жертвой стремления президента ко всеохватной власти? Не Клюев – на него заведены серьезные украинско-российские проекты. Не Колесников – с его покровителем Ахметовым ссориться не с руки. Скорее всего, и не Тигипко (по крайней мере не сейчас, нет смысла делать из него мученика в канун местных выборов). Остаются Слаута, за которым стоит такое-сякое аграрное лобби, а также силовой вице-премьер Сивкович и региональный Тихонов, за которых вступиться практически никому. Скорее всего, последних двух и «попрут» из правительства. Но они не ропщут. Может, же дадут хоть какую-то должностишку «на выходе» – хотя бы в том несчастном СНБОУ.

Перестал роптать относительно сомнительности решения КС и спикер ВР Владимир Литвин. Встретился с Януковичем и рассказал журналистам после встречи, что отныне сотрудничество парламента с президентом будет «крепче» – «на принципах доверия и взаимной ответственности». И стал активно работать над приведением законодательства в соответствие с Конституцией-1996. А что поделаешь? Тень генерала Пукача и продолжает маячить в уголке. К тому же в новых условиях легко потерять кресло: «тушки» могут напрочь обесценить Литвинову «золотую фракцию».

...Почему-то вспоминается старая добрая французская комедия «Игрушка». А именно сцена, когда медиа-магнат Рамбаль Коше (РК) распекает редактора одной из своих газет эдакого Бленака (Б) за перебор в светской хроники (сплошные вечеринки, фоторепортаж с нудистского пляжа, супружеские измены известных людей). Тот оправдывается, что голые зады, мол, очень интересны читателям. Тут мультимиллионер теряет самообладание:

РК: Раздевайтесь!

Б: (удивленно) Извините?

РК: Я сказал, раздевайтесь. Догола. А затем пройдетесь в таком виде по кабинетам. Это же так интересно. Сами сказали.

Бленак, украдкой посматривая на босса, начинает раздеваться. Снимает пиджак, рубашку, туфли, носки, штаны. Рамбаль Коше молча наблюдает за процессом, и когда редактор остается практически в чем мать родила, с нотками иронии и наигранного удивления в голосе спрашивает:

РК: Что вы делаете?

Б.: Раздеваюсь. Вы же приказали раздеться.

РК: А если бы я вас не остановил, то вы бы так и пошли голышом по кабинетам своих сотрудников?

Бы: Да. Вы же сказали.

Рамбаль Коше задумчиво смотрит на верноподданного редактора и говорит:

– Так кто же из нас чудовище, Бленак? Тот, кто отдает идиотский приказ, или тот, кто готов безоговорочно его выполнить и показать всем свой голый зад из-за страха потерять работу?

...Без комментариев.

Николай Писарчук