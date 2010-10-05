В Индии будут летать модернизированные Ан-32

Два самолета Ан-32, модернизированные в Украине в рамках контракта с Индией, готовы к испытаниям, после которых будут переданы заказчику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной компании «Укрспецэкпорт».

По информации пресс-службы, ГП «Антонов» совместно с ГП Завод № 410 гражданской авиации в рамках контракта с Индией модернизировало два самолета Ан-32, которые после испытаний и сертификации будут переданы заказчику.

В связи с этим «Укрспецэкпорт» напоминает, что по поручению Кабинета министров Украины и СНБОУ дочернее предприятие ГК «Укрспецэкспорт» - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие (ГХВП) «Спецтехноэкспорт», начиная с 2004 года проводило маркетинговую работу с целью продвижения проекта модернизации военно-транспортных самолетов Ан-32 ВВС Республики Индия. Результатом этой настойчивой работы стало подписание в 2009 году контракта, который предусматривает выполнение на протяжении пяти лет силами ГП «Антонов» и ГП Завод № 410 гражданской авиации работ по капитальному ремонту, продлению ресурса и переоборудованию 105 самолетов Ан-32 индийских ВВС.

ДК «Укрспецэкспорт» отмечает, что ГХВП «Спецтехноэкспорт» в качестве уполномоченного спецэкспортера сопровождает реализацию этого проекта и обеспечивает соблюдение контрактных обязательств, взятых на себя отечественными предприятиями. В частности, на протяжении января-сентября этого года ГХВП «Спецтехноэкспорт» обеспечило доставку в Украину 10 самолетов для выполнения ремонтных работ и переоборудования. По состоянию на 1 октября текущего года завершены ремонтные работы и переоборудование первого самолета, который передан для проведения испытательных полетов. Второй самолет после ремонта и модернизации также готов для выполнения программы испытаний.

ГК «Укрспецэкспорт» убеждена, что деятельность ГХВП «Спецтехноэкспорт» по обеспечению выполнения указанного контракта предоставляет возможность существенно расширить военно-техническое сотрудничество между Украиной и Республикой Индия и создает условия для повышения экспортных возможностей отечественных авиастроительных предприятий.

Как сообщал УНИАН, подписание контракта на модернизацию 105 самолетов Ан-32 ВВС Индии состоялось 15 июня 2009 года. В соответствии с договоренностью, первые 40 самолетов будут модернизированы в Украине, а остальные 65 – на авиазаводе индийских ВВС BRD-1 в Канпури (Северная Индия). Общий срок реализации контракта составляет 5 лет.

4 марта 2010 года в аэропорт «Киев» прибыла первая партия из 5 самолетов Ан-32 ВВС Индии, на которых будут выполнены капитальный ремонт и модернизация. По желанию заказчика, устанавливается современное оборудование, что позволяет повысить безопасность полетов (украинского и зарубежного производства). В частности, оборудование предупреждения столкновения самолетов в воздухе, раннего предупреждения столкновения с землей, система спутниковой навигации, самолетные дальномеры, модернизированные радиовысотомеры, новый радиолокатор с двумя многофункциональными индикаторами, новое кислородное оборудование, улучшенные кресла экипажа. Всего устанавливается около 25 наименований оборудования.

После доработки будут проведены испытания с новоустановленным оборудованием, по итогам которых самолеты будут предъявлены индийскому заказчику.