Кому адресовано пожелание правительственного дресс-кода?

Мы с коллегами почитали информацию о том, что для чиновниц в Кабмине ввели дресс-код.

И весь кофе-брейк прошел под знаком, что имел в виду министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов, подписавшийся под рекомендациями того, как одеваться чиновницам.

С одной стороны, блюстители одежных нравов правы. Костюм лучше, чем прозрачное платье. Правильный и закрытый костюм лучше, чем излишне глубокое декольте. Ну а костюм из натуральных тканей смотрится лучше и намного гигиеничнее, чем из синтетических. Я, шутя, обзвонила своих подруг, в разные времена работавших как в тех или иных министерствах, так и в центральном здании Кабинета министров. Я спрашивала их, какой сейчас является зарплата сотрудниц секретариата правительства и могут ли они позволить себе ежедневно надевать новый костюм. Согласно новым правилам, чиновницы не имеют права приходить два дня подряд в одном и том же наряде. На самом деле, подобные правила не новинка, я встречала правила дресс-кода для компании «Газпром-нефть». Там тоже подробно сказано, как должна выглядеть сотрудница этого ведомства.

Посмотрела я на эти костюмы, а потом поняла, почему 70 процентов россиян мечтают работать в Газпроме. Разве этого могут не хотеть женщины, которым рекомендуют покупать костюмы от пятисот долларов. Наверняка, раз Газпром-нефть заказывает сотрудникам такую одежду, то он за нее платит. Там прямо адреса магазинов опубликованы.

Но наш Кабмин – это все же не Газпром-нефть. Зарплата чиновницы из Кабмина от трех до пяти тысяч гривен, то есть от четырехсот до шестисот долларов США. Чтобы купить пять костюмов (без всего остального) в начале сезона сотруднице аппарата нужно выложить две с половиной тысячи долларов. То есть, если женщина не берет взяток, то ей нужно полгода собирать деньги, чтобы прилично одеться. Мои коллеги утверждают, что сотрудницы аппарата Кабмина и так умудрялись выглядеть прилично и по-деловому. По пять костюмов у них не было, но было видно, что как-то там комбинируют, чего-то придумывают и без стразов и декольте соответствовали должности. В общем, они применяли некогда советское умение выкрутить из мизеров все и прилично смотреться. Но когда их обяжут выглядеть каждый день на пятьсот у.е., трудно сказать, выйдет ли это у них.

Другая моя коллега, которая специализируется на интервью с вип-персонами, убеждена, что этот дресс-код адресован не опытным аппаратчицам, а «свеженазначенным блондинкам» (она так сказала), которые пришли с новой правительственной командой.

– Понимаешь, их хотят привести к общему знаменателю, чтобы Кабмин не выглядел как дом терпимости, – высказала мне свое мнение одна правительственная журналистка. – Поэтому и обязали каждый день костюмы менять. И этим фифам дают понять, что костюм новый нужен каждый день. А не так, чтоб раз одели, а потом снова – прозрачные кофточки.

Ну, если так, тогда все понятно. Дело правильное.

А напоследок хочу пересказать анекдот с того же сайта, где Газпром-нефть свой дресс-код рекламирует.

В головной офис приехала высокопоставленная комиссия для проведения ревизии.

Комиссию ведут по первому этажу здания. Один из ревизоров открывает дверь кабинета и видит картину – сидят топ-модели, болтают по телефону, пьют шампанское, ногти красят, в Интернете моду смотрят.

Ревизор в замешательстве: «Кто такие? Немедленно уволить!»

Сопровождающий от компании отвечает: «Не можем. Это ЛОРЫ! - Любовницы Ответственных Работников».

Идут дальше – второй этаж. Открывают дверь, смотрят – сидят тетки в золоте и брильянтах, пальцы веером, сумки Габана и Гуччи – делают маникюр и трещат по телефонам.

Ревизор: «Кто такие? Немедленно уволить!»

Сопровождающий: «Не можем. Это ЖОРЫ! - Жены Ответственных Работников».

Идут дальше – открывают дверь, сидит золотая молодежь, все одеты в Прада, пьют виски, курят сигары, трещат по телефону, ноги на столах, ни хрена не работают.

«Это кто такие? Немедленно уволить!»

«Не можем. Это ДОРЫ! - Дети Ответственных Работников».

Идут дальше – на чердак, смотрят – дверь открыта, а за ней бумаги летают, ксероксы работают, клавиатуры стучат, люди бегают в поту, пашут! Работа кипит!

«А это кто такие? Кто это так отлично работает?»

«А это наши СУКИ - Случайно Уцелевшие Кадры».

…Пересказывая анекдот, я не имела в виду такое уважаемое место, как Кабинет министров Украины.

Елена Мигачева