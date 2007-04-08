Идёт пасхальная месса в Ватикане

В Ватикане у собора Святого Петра началась торжественная месса в честь главного христианского праздника - Светлого Воскресения Христова (Пасхи), возглавляемая Папой Римским Бенедиктом XVI.

Как передает РИА «Новости», по многолетней традиции место пасхальной службы украшено тысячами тюльпанов, азалий, ирисов, а также цветущими вишневыми деревьями и рододендронами, которые обычно к этому случаю специально доставляют в Ватикан из Нидерландов.

На площади Святого Петра собрались десятки тысяч человек - паломников и туристов, которые приветствуют Папу аплодисментами и радостными возгласами.

По завершении торжественных богослужений, в полдень понтифик обратится к верующим с традиционным посланием "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру") и поздравит всех христиан-католиков с Пасхой на многих языках народов мира.