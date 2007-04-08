Президент с семьёй принял участие в Пасхальных службах в церквях Киева

Киев. 8 апреля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие в ночных Пасхальных богослужениях в церквях Киева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, В.ЮЩЕНКО посетил Владимирский собор, Андреевскую церковь, Собор Василия Великого (Украинская греко-католическая церковь), Свято-Александровский костёл, Софийский собор, Успенский собор в Киево-Печерской лавре.

В Софии Киевской Президент принял участие в церемонии встречи и передачи представителям церквей Благодатного огня из Ерусалима. От алтаря перед царскими воротами Благодатный огонь был передан представителям разных конфессий.