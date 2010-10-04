В аварии погибли два работника киевской ГАИ

В Черниговской области на 27 км автотрассы Чернигов - Сеньковка водитель автомобиля "Ford sierra" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Volvo".

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, вследствие ДТП в автомобиле "Ford" погибли двое молодых людей 20-ти и 25-ти лет. А 24-летний пассажир легкового автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Центральную районную больницу. Установлено, что все трое, находившиеся в автомобиле "Ford", - сотрудники столичной Госавтоинспекции.

По факту ДТП начато расследование.