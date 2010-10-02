В Украине много талантливых людей, готовых ставить рекорды

Представители “Национального реестра рекордов” призывают популяризировать установление рекордов в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор единственной опубликованной в Украине книги рекордов (в 2002 г.) Валентин ЩЕРБАЧЕВ.

Он рассказал, что поводом для пресс-конференции стала 21-я годовщина установления первого международного рекорда в Украине. По его словам, в октябре 1989 года группа энтузиастов из 11 человек собралась в киевском клубе “Юность” и за пять дней построила пирамиду из 364 194 металлических пивных крышек. Этим был превзойден предыдущий рекорд, который был установлен в Сингапуре годом раньше. При этом новое достижение стало лучше и по скорости, и по количеству (в Сингапуре 263 180 крышек за 6 дней).

Журналист рассказал, что после этого в Украине было зафиксировано большое количество разнообразных рекордов. Все они тщательно фиксировались, и впоследствии были собраны в книгу рекордов, которая была издана в 2002 году. Первым рекордсменом в этом издании и самым именитым из них стал футболист, тренер, автор многих футбольных рекордов СССР Олег БЛОХИН.

В ходе пресс-конференции В.ЩЕРБАЧЕВ призвал развивать сферу регистрации и установления рекордов. По его словам, люди, которые стремятся устанавливать рекорды в разных сферах, заслуживают всяческой поддержки и поощрения. Он добавил, что в Украине есть очень много талантливых людей, которые готовы ставить рекорды, стоит лишь создать благоприятные стартовые возможности для каждого из них.