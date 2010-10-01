Правительство планирует построить ветряные электростанции

Правительство намерено построить ветряные электростанции в АР Крым, Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня во время 7-го саммита «Ялтинской европейской стратегии», сообщается на официальном сайте Кабмина.

По его словам, Украина имеет большой потенциал ветряной энергетики.

«В Крыму на берегах Азовского и Черного морей мы планируем построить 1 тыс. МВт ветровых электростанций и еще 1 тыс. МВт – на территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря ветровой энергетике мы сможем заменить 21 млн. тонн условного топлива», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Мы сейчас подписали два инвестиционных проекта по строительству в Украине ветровых электростанций. У нас уже работает один завод по производству ветроагрегатов - «Южмаш»…», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что малую гидроэнергетику правительство планирует развивать в Западной Украине, где есть большое количество малых горных рек. «Мы в течение 10 лет сможем заменить еще дополнительно 3 млн. т условного топлива», - сообщил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, в Украине есть основания для развития солнечной энергетики, отметил он. «Поэтому правительство приняло решение построить в Крыму 1 тыс. МВт солнечных электростанций и еще 1 тыс. МВт – в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. За счет этого мы сможем заменить около 6 млн. тонн условного топлива», - сказал А.КЛЮЕВ.