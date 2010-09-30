Грузовик столкнулся с патрульным автомобилем ГАИ

В г. Керчь (АР Крым) на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля "МАЗ" и служебного автомобиля ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево на ул. Переездную заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу, на что не успел среагировать водитель патрульного автомобиля, который в это время двигался в попутном направлении и осуществлял обгон.

Наряд Госавтоинспекции был на службе и патрулировал маршрут.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Ведется следствие.