В ДТП погиб известный луцкий шоумен

В Луцке в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный в крае шоумен Вячеслав Добжанский.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, ДТП произошло ночью на проспекте Соборности.

В.Добжанский внезапно вышел на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водитель автомобиля не успел среагировать, и наехал на мужчину, который умер на месте ДТП.

По предварительным данным, водитель был трезвым.

Справка УНИАН. В.Добжанский был директором продюсерского центра «Велд», актером театра музыкальной пародии "Прозорі скельця". Автор творческой акции «Луцк Гиннес-шоу» и других.

5 октября В.Добжанскому исполнилось бы 43 года.