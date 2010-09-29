Трагедия в Национальной библиотеке в Киеве (дополнено)

По уточненным данным, в результате повреждения системы пожаротушения в помещении Национальной библиотеки Украины им. академика В.И. Вернадского погибли два человека.

Эту информацию УНИАН подтвердили в столичном главке милиции, отметив, что трагедия произошла на 20-м этаже здания библиотеки.

Сейчас проводится доследственная проверка. Окончательное расследование и процессуальное решение по этому факту будут принимать органы прокуратуры, поскольку не исключено, что причиной гибели людей стало нарушение техники безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 17.00 в Киеве в помещении Национальной библиотеки Украины им.академика В.И. Вернадского, которая находится в Голосеевском районе, произошел взрыв, в результате которого два человека получили ранения.

Позже информированный собеседник агентства отметил, что, по уточненным данным, электрики проводили ремонт электроприборов и зацепили систему пожаротушения, которая выделяет газ, вытесняющий кислород, в результате чего два человека задохнулись.