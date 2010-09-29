В Хмельницкой области перевернулась маршрутка: все пассажиры - в больнице

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся в ночь на 29 сентября на автодороге Городище-Староконстантинов в Хмельницкой области, травмированы восемь человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По данным пресс-службы, 48-летний водитель автомобиля “Mercedes - benz 208 D” с полуприцепом ехал из Острога в Хмельницкую область. В салоне микроавтобуса находились семеро пассажиров. По предварительным данным, водитель, не избрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель и все пассажиры микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Острожскую больницу.

Ведется расследование.