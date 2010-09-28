9-летний чемпион России по бальным танцам погиб в аварии

Воронежский школьник Александр Батюков погиб в воскресенье, возвращаясь с соревнований в Москве, где занял первое место, сообщили РИА Новости в Воронежской областной федерации танцевального спорта.

Авария произошла в Липецкой области, на 2442-м километре федеральной трассы "Дон". Девятилетний Саша и его партнерша, девятилетняя Ева Масленникова, возвращались с родителями с международного турнира "Огни Москвы", где ребята в своей возрастной группе стали чемпионами.

Когда до Воронежа оставалось 70 км, у автомобиля "Lexus", в котором ехали дети, прокололись два колеса. Родители выставили знак и вызвали эвакуатор. В это время в "Lexus" на полном ходу врезался грузовик "Scania-380".

От удара детей выбросило из машины. Саша погиб на месте, девочка находится в реанимации воронежской больницы №7. Состояние Евы стабильное, ее жизни ничто не угрожает, но повреждены внутренние органы, предстоит долгое лечение и восстановление.

Прокуратурой по факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, водитель грузовика уснул за рулем.