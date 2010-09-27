В столкновении Жигулей с ЗИЛом погибли три человека

Вчера в 5.30 в Голопристанском районе Херсонской области в результате столкновения легкового автомобиля „ВАЗ-2106” с грузовиком „ЗИЛ-130”, стоявшим на обочине, погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще два человека в тяжелом состоянии госпитализированы. Погибшие и пострадавшие – пассажиры легкового автомобиля.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работали аварийно-спасательный подраздел и оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 105 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 17 человек и 140 травмированы.