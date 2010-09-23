На фестиваль борща под Киевом будет бесплатный проезд

2 октября на территории выставочного центра “Чубинское” под Киевом состоится фестиваль “Борщ-Фест”, в рамках которого планируется установить отечественный и мировой рекорд – в специально изготовленной кастрюле-цистерне сварить 5 тысяч литров борща, которым планируют бесплатно угостить 10 тысяч гостей мероприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор фестиваля, главный редактор еженедельника „Зеркало недели” Владимир МОСТОВОЙ.

Он отметил, что в организации мероприятия активное участие приняла корпорация „Эталон”, благодаря которой в Киеве установлен ряд популярных среди гостей и жителей столицы памятников, например, Проне Прокоповне и Паниковскому. Также свою поддержку оказали Ассоциация кулинаров Украины, “Украгропромбиржа” и Национальный торгово-экономический университет.

Как сообщил В.МОСТОВОЙ, борщ планируется сварить по одному из традиционных украинских рецептов с 24 составляющими.

“Только соли уйдет 22 кг. Там действительно гулливерские порции идут: 250 кг свеклы, 250 кг капусты, 380 кг картофеля, 160 кг фасоли, 90 кг моркови, 80 лука и т. п. Вот с мясом вопрос...” - отметил В.МОСТОВОЙ.

По его словам, сначала планировалось варить борщ с курицей, свининой и говядиной, но потом кулинары решили, что будет только говядина, и сейчас ведутся переговоры, кто выступит поставщиком и спонсором этого ингредиента борща.

По информации президента Ассоциации кулинаров Украины, профессора Михаила ПЕРЕСИЧНОГО, повара, которые будут готовить борщ, имеют золотые и бронзовые медали на международных кулинарных конкурсах. Будет “возглавлять эту бригаду кулинаров известный шеф-повар Вячеслав ГРИБОВ, шеф-повар ресторана “Днепр”, который также прошел очень много конкурсов и жизнь посвятил этому делу”, - подчеркнул М.ПЕРЕСИЧНЫЙ.

Студенты Национального торгово-экономического университета будут задействованы в организации раздачи порций борща. К борщу также будут подавать черный хлеб с салом и чесноком.

Начнут готовить борщ в 5 утра с тем, чтобы к обеду успеть сварить, поскольку с учетом опыта аналогичного мероприятия, только воду до кипения в такой большой кастрюле необходимо доводить не менее двух часов. Чтобы гости мероприятия смогли попробовать горячего борща, разработаны специальные технологии его отгрузки из кастрюли-гиганта, поскольку, как подсчитали организаторы, если на одну порцию выделять даже 5 секунд, то на раздачу всего борща необходимо около 3,5-4 часа.

Президент корпорации “Украгропромбиржа” Виктор ПРИВАЛОВ добавил, что кулинарное мероприятие будет проходить в рамках международной аграрной выставки-ярмарки “Золотая осень” в Чубинском.

Выставка-ярмарка, по его словам, имеет “сорочинский” формат и проходит в форме народного гулянья. В частности, кроме непосредственно торговли, пройдет фольклорный фестиваль, состоится музыкальное шоу при участии около 50 профессиональных коллективов. Будет также проведено шоу двойников и организованы развлечения для детей с аттракционами и катанием на лошадях и телегах.

Организаторы не конкретизировали объем финансирования “Борщ-Феста”, в то же время сказали, что только продукты для борща-рекордсмена стоят в пределах 40 тыс. грн. “Это если с мясом. Без мяса – около 22 тыс. грн.”, - отметил В.МОСТОВОЙ.

Участники пресс-конференции пообещали, что на фестиваль борща будет организован бесплатный проезд от метро “Бориспольская” до ВК “Чубинское”.