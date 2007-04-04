Чтобы успеть на поезд человек ”заминировал” вокзал

Столичная милиция задержала гражданина, который сообщил о заминировании вокзала “Киев-пассажирский”, чтобы успеть на поезд.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сигнал о заминировании вокзала поступил в 23 часа 10 минут в дежурную часть на станции Киев-пассажирский. Звонок был сделан с телефона-автомата. Неизвестный мужчина сообщил о том, что через час будет приведено в действие взрывное устройство. Но благодаря оперативным действиям милиции, предпринятым немедленно после получения тревожного сигнала, был задержан злоумышленник, который едва не стал причиной остановки на длительное время работы вокзала. Как выяснилось впоследствии, не было ни взрывного устройства, ни политических подтекстов в действиях телефонного террориста. 44-летний мужчина, уроженец Черниговской области, решил таким образом задержать поезд, на который опаздывал.

Как отметили в ДОС МВД, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрозе безопасности граждан согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины предусматривается штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также арест сроком до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет. Если же такие действия повлекли тяжелые последствия или совершены повторно предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.