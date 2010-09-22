О чем будут говорить Янукович и Тимошенко (попытка художественного прогноза)

Поймав на неосторожном слове главу АП Сергея Левочкина, Юлия Тимошенко теперь настаивает на неотложной встрече с президентом Украины Януковичем.

Как известно, в прошлую пятницу Юлия Владимировна требовала личного рандеву с Виктором Федоровичем. В понедельник Левочкин заявил, что глава государства готов встретиться с оппозицией «для обсуждения ситуации в стране», а уже во вторник пресс-служба БЮТ распространила комментарий Тимошенко к этому ответу.

Мол, ЮВТ стремится встретиться с Януковичем, «поскольку уже полным ходом идет фальсификация местных выборов». Тональность комментария – весьма и весьма саркастическая. Левочкин же выразил пожелание, чтобы оппозиция работала на государство, а не «использовала шашки и яйца», явно решив при случае мягко пошутить над агрессивным поведением оппозиционеров во время исторического заседания ВР 27 мая. Но, очевидно, забыл о всей мощи известных Юлиных креативщиков Виталия Чепиноги и Олега Медведева.

В итоге получил нехилую «обратку»: «Нам зрозумілий історичний страх Віктора Януковича перед яйцями. Але Льовочкіну немає чого боятися: ані Янукович, ані яйця під час зустрічі не постраждають. А шашки, про які говорив Льовочкін, брати з собою не має (именно так! С орфографией дела хуже, чем с креативом. – Авт.) сенсу. Відомо, що нова влада грає лише в наперстки».

После этих квазифрейдистских намеков на то, «чем гордится каждый мужчина» (с изобретательной игрой омонимов), следует грозное обещание – и прецедентное предостережение: «Батькивщина» придет, возможно, с неудобными для президента, но судьбоносными для Украины вопросами. Надеемся, что судьба встречи с оппозицией будет не настолько грустной, как визит представителей прессы в «Мижгорье».

Какой же будет эта встреча, если Виктор Федорович с христианским всепрощением пропустит мимо ушей весь заряд сарказма и издевательства, заложенный в этом небольшом текстовом творении бютовских райтеров? Каким будет незабвенный диалог между лидером власти и лидером оппозиции?

Попробуем спрогнозировать этот обмен вербальными сгустками политической энергии и мудрости.

ЮВТ (Без вступления и лишних реверансов). Вікторе Федоровичу, навіщо ж ви вже повним ходом чините фальсифікацію місцевих виборів?

ВФЯ. Як говориться, чи я б собака іржала, Юліє Володимирівно! Та ви згадайте, на кожних виборах у вас результат на 8 – 10% вищий, ніж соціологія дає. Думаєте, не знаємо, звідки ці проценти беруться! Це у вас називається «з комісіями працювати»…

ЮВТ. Брудні наклепи та інсинуації! Як казав Есхіл, «навіть уві сні біль, який лягає на серце…» Ну, і далі по тексту. Тим паче що ви ж, рейдери, нам не даєте у комісії нормальних людей делегувати! У Київській та Львівській областях взагалі наші партійні організації захопили, «тушок» зареєстрували!

ВФЯ. Про рейдерство Костю свого розпитайте та Богдана (ми його навіть в коаліцію не беремо, гидуємо). А щодо «тушок» згадайте Сенченка, Фельдмана, Крука-молодшого та багатьох інших. Найдовіренішими особами в мене були, а потім до вас подалися. Так що не дратуйте мене голослівними обвинуваченнями. А то, як казав Гулаг-Артьомовський, «вилаю по-московській, — сором слухать буде».

ЮВТ. Ха, налякали їжака голим дискурсом! Краще скажіть, коли моїх соратників переслідувати припините? Діденко й Макаренко в тюрмі, Турчинов на допити ходить, інших достойних борців за кордоном мусимо переховувати.

ВФЯ. А хто Ріната Леонідовича дешевим каркаде в ментовці труїв? Покійного Кушнарьова на допити тягав? А Борьку «Колесо» хто місяцями в мавпятнику тримав? Та ваш же Юрасик, дебошир п’яний. Так що ви тут рамси нам не плутайте і гриву не чухайте. Як говориться, око за око, фіксу за фіксу. За вкрадений газ відповідати будуть по понятіях. Ми їх кальоним залізом…

ЮВТ. Самі газ у народу вкрали! Тепер Фірташу своєму народне надбання віддасте – і його «РосУкрЕнерго» спекулянтському!

ВФЯ. Та краще нашому вітчизняному підприємцю Фірташу, ніж іноземному олігарху Макарову та його «Ітері».

ЮВТ. Навіщо свободу слова утискаєте? Уся Європа обурюється!

ВФЯ. А ви згадайте рішення Печерського суду, що вас нікому критикувати не можна. Інакше в тюрму на фіг. А Європа лише та обурюється, до якої Немиря ваш доїде. Їй наша свобода слова до глибокої лампочки.

ЮВТ. Обіцяли людям підвищення соціальних стандартів, зниження цін на газ, а самі тарифи підвищуєте, ціни на продукти ростуть. До МВФ у кабалу залізли. Банкроти ви, вилізайте з владних крісел!

ВФЯ. Ага, щас. Ви нам який спадок залишили? Борги, дефіцит, руїну, кабальні газові контракти з Москвою. Та ви навіть опозицією бути не годитеся, ми нову зробимо, правильну. Вона за державу буде душею боліти.

ЮВТ. Міжгір’я вкрав у держави!

ВФЯ. Народні кошти покрала, кредити розбазарила!

ЮВТ. Ах ти ж *** єнакіївський… ***!

ВФЯ. Сама – ***!

Далее сплошные ***

Николай Писарчук