Милиционер застрелился на глазах у семьи из травматического пистолета
01:47, 21 сентября 2010Разное
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Трагедия в Омской области
Сотрудник ГИБДД в Омской области погиб, по неосторожности выстрелив в себя из травматического пистолета, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местного УВД.
По информации ведомства, инцидент произошел 18 сентября. "Вечером в дачном домике при неосторожном обращении с травматическим пистолетом был смертельно ранен сотрудник ГИБДД 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что "свидетелями случившегося стали его жена и отец".
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