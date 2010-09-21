Милиционер застрелился на глазах у семьи из травматического пистолета

Сотрудник ГИБДД в Омской области погиб, по неосторожности выстрелив в себя из травматического пистолета, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местного УВД.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 сентября. "Вечером в дачном домике при неосторожном обращении с травматическим пистолетом был смертельно ранен сотрудник ГИБДД 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что "свидетелями случившегося стали его жена и отец".