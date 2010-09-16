Серебряный призер "Новой волны" стала почетным гражданином Костополя

Певица Татьяна ШИРКО, завоевавшая второе место в песенном конкурсе «Новая волна» в Юрмале, стала почетным гражданином своего родного города Костополь Ровенской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, 18-летнюю певицу чествовали депутаты Костопольского горсовета, которые пригласили ее на свое заседание.

Вместе с ней в Костополь прибыли продюсер Олег ЧЕРНИЙ и другой конкурсант «Новой волны-2010» от Украины - Иван БЕРЕЗОВСКИЙ.

Согласно решению горсовета, имя Т.ШИРКО занесено в книгу почетных граждан Костополя. Горсовет также принял решение выделить для молодой певицы однокомнатную квартиру в одной из новостроек города.

Молодую землячку поздравили городской председатель Евгений ДЕНИСЮК и весь депутатский корпус горсовета.