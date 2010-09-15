МВД намерено заменить патрульные машины за счет производителей

Обновить парк милицейских машин за счет внедрения новейших и экологически безопасных технологий для автомобилей – такие перспективы вполне реальны. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра внутренних дел Украины Дмитрия ВОРОНЫ с руководством компании «Тойота Украина».

Во встрече принимали участие также директор ООО «Украинский институт проблем экологии и энергосбережения» Сергей ЕРМИЛОВ и руководитель Национального агентства экологических инвестиций Украины Сергей ОРЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в ходе встречи отмечалось, что “рабочие характеристики таких автомобилей позволяют, благодаря современным технологиям, запускать двигатель без капли СО2”.

В сообщении напоминается, что каждая страна имеет определенные квоты на выбросы СО2 в атмосферу. “Украина засоряет окружающую среду продуктами своей жизнедеятельности гораздо меньше, чем другие краны”, - отметили в ДСО МВД и добавили, что именно за счет квот, выделенных Украине, производители автомобилей заявили о своем желании предоставить МВД Украины новейшие автомобили.

Заместитель министра Д.ВОРОНА отметил: “Мы ведем переговоры с крупными автокорпорациями для того, чтобы обеспечить автомобилями личный состав милиции”. При этом он добавил, что “обновление автомобильного парка работников органов внутренних дел может состояться абсолютно бесплатно для МВД – за счет компаний-производителей”.