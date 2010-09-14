770 тыс. мужчин выплачивают алименты в принудительном порядке

Почти 800 тыс. украинских мужчин выплачивают алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в принудительном порядке по решению судов.

Об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на данные работы органов государственной исполнительной службы Минюста с начала 2010 года, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

При этом более 10 тыс. мужчин в Украине не платят алименты даже принудительно.

По его словам, на протяжении 2010 года на исполнении в органах государственной исполнительной службы находилось 766 тыс. 794 исполнительных документов о принудительном взыскании алиментов (включая решение иностранных судов). Министр напомнил, что обязанность родителей содержать детей до достижения последними совершеннолетия определена статьей 51 Конституции Украины, а также статьей 180 Семейного кодекса Украины. В случае уклонения родителей от исполнения этого долга, средства на содержание детей взимаются с них в судебном порядке.

В целом, по сравнению с 2009 годом, количество исполнительных документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка сократилось по Украине на 1,5 процента.

Однако в ряде регионов, в частности в Волынской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Одесской областях, а также в Крыму и в Киеве, количество решений судов о принудительном взыскании алиментов увеличилось с начала 2010 года на 1-4%.

Кроме того, по словам министра юстиции, в более чем 10 тыс. случаев государственные исполнители вынуждены были направить в правоохранительные органы представления о привлечении к уголовной ответственности 10 тыс. 107 человек, которые не платят алименты даже в принудительном порядке. Основанием для этого становилось игнорирование должниками вызовов и предупреждений государственных исполнителей, неявка на вызов без уважительных причин, укрывательство полученных доходов, а также укрывательство, в случае трудоустройства, данных о наличии обязанности по выплате алиментов от администрации предприятия и др.

На сегодняшний день органы внутренних дел удовлетворили 2 тыс. 165 таких представлений.

Министр юстиции напомнил, что в случае злостного уклонения от уплаты установленных решением суда алиментов, статьей 164 Уголовного кодекса Украины предусмотрен штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до ста двадцати часов, или исправительные работы сроком до одного года, или ограничение свободы сроком до двух лет. То же деяние, совершенное лицом, раньше судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, карается общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до трех лет.

Вместе с тем, отметил министр юстиции, на сегодняшний день остается не рассмотренным каждое третье представление государственных исполнителей о привлечении к уголовной ответственности из-за уклонения от уплаты установленных решением суда алиментов.