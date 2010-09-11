Молдова пошла навстречу украинским автоперевозчикам

Экологический сбор с иностранных автоперевозчиков на территории Республики Молдова отменен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова Анатолий ШАЛАРУ в ходе встречи в Минтрансе.

По его словам, были внесены соответствующие изменения в законы Республики Молдова, которые сейчас ожидают принятия парламентом.

Согласно сообщению, Украина и Молдова согласовали ряд проблемных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере автоперевозок.

Второй проблемный вопрос, который был решен во время встречи, касается гармонизации размера максимально допустимой нагрузки на ось грузовиков, движущихся по территории Молдовы и Украины. На территории Украины этот показатель составляет 11 тонн, тогда как в Молдове – 8 тонн. Это приводило к большим расходам украинских автоперевозчиков.

Как отметил исполняющий обязанности директора Союза транспортников и дорожников Молдовы Евгений ДАЦКО, для решения этой проблемы в парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Республики Молдова. Эти изменения исключают норму о транспортном сборе за излишек веса с иностранных перевозчиков, движущихся на габаритном транспорте.

Кроме того, Молдова согласилась увеличить этот размер до уровня украинского – 11 тонн.

Также в ходе встречи представители транспортных ведомств обсудили проблему украинских перевозчиков с таможней Приднестровья.

Согласно сообщению, за отсутствие обязательной регистрации груза на таможне Приднестровья к украинским автоперевозчикам применяют штрафные санкции на таможенных терминалах Молдовы, что расценивается Украиной как дискриминация.

Участники переговоров со стороны Молдовы проинформировали, что среди зарегистрированных в молдавском парламенте законопроектов, ожидающих принятия, есть соответствующие изменения в законы. Указанные изменения исключают необходимость регистрации в Молдове груза, который движется из Украины в Приднестровье. Молдавская делегация заверила, что плата на таможне для иностранных перевозчиков будет такой же, как и для молдавских.

Кроме того, по итогам встречи представителей министерств двух стран принято решение о предоставлении Молдове дополнительно 2 тыс. украинских разрешений «Евро-2» с оплатой дорожных сборов. Также Украина предоставила Молдове разрешение на беспаритетное обслуживание молдавскими перевозчиками двух регулярных автобусных маршрутов Дубоссары–Одесса и Кишинев–Котовск.