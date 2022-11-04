В этом году команды будут играть в двух группах по шесть команд.

Сегодня, 4 ноября, киевский "Будивельник" сыграет в Балканской лиге (Delasport BIBL) против баскетбольного клуба "KB Peja" из города Пея (Косово). Бесплатная трансляция матча состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в 21:15 по киевскому времени.

К слову, Балканская Лига разыгрывается с 2008 года. В прошлом сезоне в ней участвовали команды из Черногории, Косово, Северной Македонии, Болгарии и Израиля. Действующим чемпионом является израильский баскетбольный клуб "Хапоэль Галиль Элион".

В этом году команды будут играть в двух группах по шесть команд. Четыре из них выйдут в "Финал четырех".

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Напомним, что кроме участия в Балканской Лиге, БК "Будивельник" также соревнуется в рамках украинской Суперлиги, Кубка Европы ФИБА и европейской Северной Лиги (ENBL).

Специально для украинских болельщиков, клуб "Будивельник" бесплатно предоставил эксклюзивные права на трансляцию своих матчей общенациональному телеканалу УНИАН, входящему в состав 1+1 media. Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители могут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения " Киевстар ТВ, что является партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.