Как я отказалась дописывать роман Суркова о российской милиции

Иной раз я почитываю новомодный российский литературный журнал «Русский пионер». Поскольку редактирует его талантливый журналист, а окормляет его, насколько понимаю, российская власть, то любопытные там случаются вещи.

Ну вот такой как бы интеллектуальный междусобойчик, где мать российского гламура и, по слухам, крестница Путина Ксения Собчак и главная щебетунья российского телевидения Тина Канделаки пишут очень женские и очень откровенные, но при этом политически «корректные» колонки. Например, Тина Канделаки язвительно и при этом победоносно описывает, как ее подруга двадцать лет назад отказалась вступить в непозволительную связь с президентом Грузии, тогда еще старшеклассником Мишико. Тина – талантлива, хоть она и делала главный акцент на том, как ее отважная подруга была готова всадить в Мишико нож от арбуза, но упоминает, что он мечтал о свободной Грузии и о том, как она станет замечательной страной и как все грузины будут летать в Европу.

И ладно с ней с подругой Тины (она по-прежнему не замужем, и раз уж рассказывает Канделаки о домогательствах двадцатилетней давности такого видного мужчины, наверняка жалеет, что упустила свой шанс), для нас главное, что у Михаила все получилось со страной, да и с личной жизнью. Все, кто бывал в Грузии, видел это воочию. А что касается девушек, то думаю, грузинам приятно, что их президент – натурал. Без всяких там слухов и недомолвок…

Возвращаясь, к журналу… Там, где-то год назад был опубликован роман первого заместителя главы администрации президента РФ Владислава Суркова «Околоноля». Президентский помощник описал мерзость современной России, которую они с Путиным построили. Я выложила за роман гривен так сто пятьдесят. Но, прочитав, оставила журнал у мусорного бака. Кто-то сказал бы, что у журнала плохой фен-шуй, но я объяснила свое нежелание иметь его дома тем, что в тексте слишком много богохульства, а у меня, извините, иконы в хате висят.

Вот недавно Натан Дубовицкий (такой псевдоним себе выбрал Сурков) снова написал романчик.

Начало романчика. Он пылко призвал написать всех читателей-писателей продолжение, сотворить таким образом совместное произведение. Мол, вот он публикует начало, а каждый желающий может присоединится и прислать продолжение, но не позже октября. Он так живо и убедительно призывал, что я, судорожно пролистнула компьютерную страницу, чтобы приступить к чтению того текста, который намеревалась продолжить. Сто пудов они взяли бы именно мое продолжение, даже если бы им пришлось его начисто переписать. Мы ведь (Украина и Россия) теперь стратегические партнеры, а журнал политкорректный, это была бы дань нашей дружбе. И вот увидела последнюю строчку: журнал будет издан в поддержку российской милиции, несогласных просим не беспокоить. И все.

То есть они хотят по-новомодному, по-электронному воспеть милицию, ту самую милицию, которую, по журналистским опросам, хочет распустить 90 процентов населения их страны, ту самую милицию, которую оппозиция называет оккупантами. Ту самую милицию с ее кровавой статистикой.

В общем-то не наше это дело, у нас самих опять журналисты пропадают, а министр в кризис чуть в «кадиллак» не влез. Но все же как хорошо, что при этом Левочкин – не поэт и не прозаик.

Будущий роман в поддержку милиции – это, конечно же, не будет литературой в стиле соцреализма или сериала «Менты», это, если следовать логике предыдущего творения и судя по началу нынешнего, будет ерничанье, изящное высекание гламурными плетьми российской милицейской действительности, ну и конечно, маты-перематы органично вплетенные в текст (а как без них?) да богохульство (куда ж без него российскому политику?).

Любопытно, ему романчик пишет один автор или группа? Я, продолжая интересоваться российской журналистикой, задаю себе вопрос: как все эти как бы умные ребята, все эти типа интеллектуалы могут вот так играть с властью? Ну ладно, вынужденно зарабатывают кусок хлеба в путинской журналистике – это одно. Но зачем ради икры прогибаться, подкладывая под власть литературу?

Ответ я нашла в колонке Ксении Собчак, опубликованной в том же журнале.

Ксюшу, которую СМИ представляют как крестницу Путина, пишет: «Вся наша жизнь проходит во лжи. Мы с детства врем сами, и врут нам. Ложь окутывает нас, вплетается в нас, становится нашим естеством, нашим воздухом, нашей кровью. В разновкусовом коктейле под названием «жизнь» все смешано так, что отличить вкус лжи практически невозможно. Так, легкая горчинка в общем вкусовом букете. Ложь может подстерегать нас на каждом углу. И то, что казалось таким искренним, таким светлым, может сразу стать уродливым и безобразным. Может, лучше умереть в матрице лжи, чем жрать перловку с Киану Ривзом на мрачном космическом корабле? Может, лучше прожить жизнь счастливо и умереть на руках любимой, чем узнать, что она всю жизнь изменяла тебе с садовником? Не знаю. Мне кажется, ложь других надо полюбить так же, как свою собственную. И тогда ложь мало-помалу превратится в единственную существующую для тебя правду».

Р.S. Конечно, мнение их редакции может не совпадать с мнением автора. И все-таки, не дай Бог нам с вами так жить.

Маша Мищенко