Как можно вернуть в Киев райсоветы

Депутаты Киеврады 7 сентября после непродолжительного ожидания таки получили надлежащие правовые основания для ликвидации районных советов в столице.

Президент Украины подписал Закон № 2500-VI, которым были внесены изменения, в частности, в ст.ст. 6–10 Закона «О столице Украины – городе-герой Киев», в результате чего из перечня обязательных элементов системы местного самоуправления Киеве были изъяты районные советы.

Внесенные в Закон о столице изменения фактически нивелировали положения решения Конституционного Суда Украины № 11-рп/2001 от 13 июля 2001 года, которыми определялись ограничения полномочий Киеврады относительно ликвидации районных советов. Напомним, что именно на это решение КСУ опирались защитники существования райсоветов в столице.

Конечно, у защитников райсоветов в качестве правовых аргументов еще остались положения Европейской Хартии местного самоуправления, которая определяет принцип субсидиарності, то есть максимальной приближенности муниципальных функций к членам территориально общины. Однако эти положения носят слишком абстрактный характер, и воплощать их в конкретной практике местного самоуправления Киева можно по-разному.

Отныне районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятому путем проведения местного референдума или по решению Киевского городского совета (ч. 2 ст. 7 Закона о столице). Однако Закон не уточняет основания ликвидации или создания таких советов, оставляя таким образом решение этого вопроса полностью на усмотрение территориальной общины Киева или депутатов городского совета.

Понятно, что решение Киевсовета - более оперативная форма создания или ликвидации райсоветов в столице по сравнению с долгой, организационно и финансово затратной процедурой подготовки и проведения местного референдума.

Заметим, что вопрос проведения местных референдумов на сегодня регулирует Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах», принятый еще 3 июля 1991 года, положения которого давно уже считаются устаревшими, не отвечают современным условиям и нуждаются в существенных изменениях.

В соответствии с новыми положениями ст. 7 Закона о столице решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета об образовании (необразовании) районных советов должны быть принятые до дня очередных выборов. Поэтому не удивительно, что депутаты Киевсовета накануне поспешили принять решение о ликвидации райсоветов, не затягивая процесс до конца октября.

С юридической точки зрения, учитывая внесенные в Закон о столице изменения, указанное решение Киевсовета вполне обоснованно, поэтому перспективы его обжалования в административном суде выглядят довольно сомнительно.

Отныне сторонники существования районных советы в столице могут добиваться их возвращения или путем организации по этому вопросу местного референдума, или путем лоббирования обратных изменений в Закон о столице.

Виктория Тисногуз, партнер адвокатского объединения «АКТИО», кандидат юридических наук