В Керчи на работника порта высыпалось 4 тонны угля
10:41, 06 сентября 2010Разное
1197 0
Из-за неполадки подъемного крана
В Керчи (АР Крым) из-за неполадки подъемного крана на сотрудника морского торгового порта высыпалось 4 тонны угля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в результате несчастного случая пострадал работник порта, 57-летний житель пгт. Багерово.
По словам очевидцев, пострадавший проходил мимо крана во время перегрузки угля.
По предварительной версии, из-за неполадки в кране открылся ковш, и на мужчину высыпалось около 4 тонн угля.
Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в травматологическое отделение Керченской больницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter