В Керчи на работника порта высыпалось 4 тонны угля

В Керчи (АР Крым) из-за неполадки подъемного крана на сотрудника морского торгового порта высыпалось 4 тонны угля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в результате несчастного случая пострадал работник порта, 57-летний житель пгт. Багерово.

По словам очевидцев, пострадавший проходил мимо крана во время перегрузки угля.

По предварительной версии, из-за неполадки в кране открылся ковш, и на мужчину высыпалось около 4 тонн угля.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в травматологическое отделение Керченской больницы.