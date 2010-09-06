Под Полтавой столкнулись шесть автомобилей
10:15, 06 сентября 2010Разное
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Видимость была ограничена
Вчера вечером под Полтавой столкнулись шесть автомобилей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.
«ДТП произошло около 17.00. Шел дождик, видимость была ограничена. Один автомобиль догнал другого, остальные тоже не успели остановиться и зацепили друг друга», - сказал Ю.СУЛАЕВ.
Он также отметил, что в результате ДТП никто не пострадал.
«Повреждены только автомобили», - уточнил Ю.СУЛАЕВ.
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