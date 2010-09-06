Вчера вечером под Полтавой столкнулись шесть автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

«ДТП произошло около 17.00. Шел дождик, видимость была ограничена. Один автомобиль догнал другого, остальные тоже не успели остановиться и зацепили друг друга», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что в результате ДТП никто не пострадал.

«Повреждены только автомобили», - уточнил Ю.СУЛАЕВ.