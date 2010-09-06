В Луганской области сгорел частный дом: погибли два человека
09:25, 06 сентября 2010Разное
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Прична - курение в нетрезвом состоянии
В с. Малоалександровка Троицкого района Луганской области в частном жилом доме из-за неосторожности при курении в нетрезвом состоянии возник пожар, вследствие которого погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, отделениям Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.
По оперативным данным, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 305 пожаров, в том числе в жилом секторе 92 пожара, на которых обнаружены тела 7 погибших лиц.
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