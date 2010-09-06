ГАИ получила приборы, определяющие степень опьянения за 5 секунд

В Тернопольской области работники областной Госавтоинспекции получили и начали использовать новейшие приборы, которые за 5 секунд могут определить степень опьянения водителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, немецкий газоанализатор «Алкотест» сразу после использования выдает точный результат измерения в промилле. При необходимости он может отпечатать квитанцию, в которой указана дата, время и степень опьянения человека. Теперь правоохранителям не придется определять степень опьянения водителей в медицинских заведениях.

В отделе общественных связей УМВД заверили, что аппарат имеет сертификат Государственного комитета управления по вопросам технического регулирования и потребительской политики, а также свидетельство Министерства здравоохранения Украины о государственной регистрации. Это средство, по данным милиции, успешно применяют полицейские в европейских странах с 2007 года.