В Киеве хотят отменить реверсное движение на мостах

Столичная власть намерена в этом году отменить реверсное движение на мостах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам и.о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Иван САЛИЙ.

«В этом году будем заниматься», - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли городская власть как-то реагировать на высокую аварийность на мосту Патона во время работы там реверсного движения.

По словам И.САЛИЯ, реверсное движение на этих двух объектах (речь идет о Московском мосте и мосте Патона – УНИАН) будет снято по очереди. И.САЛИЙ также отметил, что он считает преступлением введения такого режима движения транспорта и назвал данное решение волюнтаристским, приведшее к многочисленным авариям и унесшим жизнь многих людей.