Автомобиль ГАИ сбил женщину

Сегодня в Николаеве автомобиль Государственной автоинспекции сбил женщину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ в Николаевской области.

ДТП произошло в 11.30 на улице Чигрина. Сотрудник ГАИ, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21065, допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Сразу же сотрудником ГАИ была вызвана бригада скорой медицинской помощи, потерпевшая с переломом левой голени доставлена в нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи г. Николаева.

Материалы по данному факту переданы в прокуратуру. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены следствием, говорится в сообщении.

Со своей стороны Госавтоинспекция заинтересована в объективном расследовании данного факта, и если вина сотрудника будет установлена, то в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в ГАИ.