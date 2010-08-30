Сейф из херсонского офиса Симоненко будут искать водолазы

В Херсоне четверо подростков ограбили обком КПУ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД Украины по области, 25 августа в милицию обратился 30-летний местный житель, который сообщил, что ночью неизвестные, повредив оконные решетки, проникли в помещение Херсонского областного комитета Коммунистической партии Украины и похитили два системных блока компьютеров, жидкокристаллический монитор, ноутбук, а также сейф с ведомственными документами и двумя печатями областного бюро ЛКСМУ.

В ходе расследования работниками милиции отрабатывалась и версия, что преступление совершено по политическим мотивам.

Однако в поле зрения оперативников попала группа из четырех 15-16-летних подростков. Они признались в совершенном и рассказали, где лежит похищенное. Часть вещей находилась у каждого дома, остальное они спрятали в трансформаторной будке. Сейф, не сумев отворить, подростки сбросили в Днепр. Поэтому заключена договоренность с водолазами о проведении поисковых работ.

Двое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 185 УК Украины, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до шести лет.