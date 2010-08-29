В Черкассах начали устанавливать именные скамейки

Четыре именных скамейки установили в Черкассах в парке возле моста Любви. Скамейки подарили городу на свои средства черкасский городской председатель Сергей ОДАРИЧ, директор "Дирекции парков" Александр РАДУЦКИЙ, председатель правления ОАО "ТЕМП" Александр ЗГИБЛОВ и черкасская семья ФИЛИППОВЫХ. Кроме того, две именные скамейки предприятий "Защита растений" и "Элит-транс" установили на пирсе.

Как рассказал корреспонденту УНИАН С.ОДАРИЧ, идею с установлением таких скамеек в Черкассах привезла его дочь, которая учится в США. По его словам, за границей подобная традиция достаточно распространенная. Практически каждый третий житель считает честью иметь собственную именную скамью. Мэр надеется, что в Черкассах такая практика «приживется». В следующем году на бульваре Шевченко сделают специальные тротуарные зоны для отдыха, обязательным атрибутом которых будут «именные» скамьи.

Стоимость скамьи – 1500 гривен, в стоимость услуги включено изготовление таблички и установка. Именные скамьи будут устанавливать там, где захочет заказчик, а еще за ними будут присматривать.

Кроме того, в следующем году за средства небезразличных обустроят часть тротуара бульвара Шевченко, где будут вписаны фамилии людей, которые будут помогать в его реконструкции.