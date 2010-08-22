Футболист забил восемь голов в одном матче

Нападающий футбольного клуба "Спарта" из Роттердама Йохан Воскамп (Johan Voskamp) забил восемь мячей в ворота "Алмере Сити" в матче второго по значимости дивизиона чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счетом 12:1. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Второй голландской лиги, футболисты "Спарты" забили по шесть мячей в каждом тайме.

Большую часть матча "Алмере Сити" пришлось провести в меньшинстве: на 17-й минуте один из защитников команды был удален за нарушение в штрафной площади. Свой единственный гол "Алмере Сити" забил в концовке встречи при счете 12:0. В первом тайме вратарь "Спарты" отразил пенальти, назначенный за нарушение, которое он сам же и совершил.

Для Йохана Воскампа этот матч стал дебютным в составе роттердамской команды. Форвард появился на поле на следующий день после того, как перешел в "Спарту" из клуба "Хелмонд Спорт".