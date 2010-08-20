50 коров погибли под колесами московских поездов в Белоруссии

Около 50 коров погибли под колесами московских поездов сегодня в Витебской области Беларуси.

Об этом сообщил РИА «Новости» оперативный дежурный МЧС Беларуси.

"В 08.44 шедшие навстречу друг другу поезда Гродно-Москва и Москва-Варшава вблизи деревни Ховстина Дубровенского района Витебской области столкнулись со стадом коров, которое паслось на железнодорожных путях", - рассказали в МСЧ.

По данным МЧС, серьезно пострадавших в результате данного происшествия среди пассажиров нет.

В Белорусской железной дороге в свою очередь сообщили, что из-за аварии было задержано движение пяти поездов на срок от 40 минут до 4 часов.

В Управлении внутренних дел на транспорте рассказали, что в настоящее время выясняются подробности случившегося и устанавливаются виновные лица.

По данным милиционеров, всего вблизи железнодорожных путей в момент аварии паслись более 200 коров.