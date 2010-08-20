Ко Дню Независимости: кем были 19 лет назад Янукович, Азаров, Клюев и др.

Преддверие очередной годовщины Независимости имеет специфический медиа-привкус. Газеты, контролируемые властью, пишут показательные статьи на темы: что дала нам Независимость (достаточно рельефно давая понять, что колбасы стало меньше, и она дороже). При этом, не уверена, что подобные тексты - это заказ власти. Это просто настроения паркетной журналистики, которая прогибается под более глобальные решения «кормильцев с Банковой и Грушевского». Я же не собираюсь анализировать потребительскую корзину последнего двадцатилетия...

Девятнадцать лет назад, после путча ГКЧП в парламенте Украины нашлись смельчаки, которые поняли, что ГКЧП - это не вынужденный путь назад в СССР, это невероятный шанс идти вперед. Не знаю, помните ли вы, как смело и убедительно в самые первые дни путча выступал покойный Вячеслав Черновол. «Это беспрецедентный шанс для провозглашения Независимости», – заявлял в эфирах глава Львовского облсовета, который уже через четыре месяца занял второе место на выборах Президента Украины. Напомним, что Львовский облсовет по инициативе Черновола опечатал здание львовского обкома и демократы изъяли документы, в том числе оригинал циркуляра ЦК КПУ украинским обкомам о поддержке путча ГКЧП. История Украины четко зафиксирует имена Владимира Яворивского, Леся Танюка, Владимира Грынива, Владимира Пилипчука, Дмитрия Павлычко, Игоря Юхновского, покойного Александра Емца - членов президиума Верховной Рады в 1991 году, этой великолепной семерки, которая с самого начала путча повела страну к документу «О провозглашении независимости Украины». Напомним, что 22 августа 1991 года сессия Верховного Совета в Москве фактически символизировала окончание ГКЧП, а на сессии 24 августа в Киеве был принят документ, которым предписывалось «Провозгласить 24 августа 1991 года Украину независимым демократическим государством. 1 декабря 1991 года провести республиканский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости».

Мне стало интересно, где 24 августа 1991 года были представители сегодняшней власти - люди, которые в первые месяцы своего правления:

демонстративно свернули тему Голодомора,

извлекли из учебника истории для пятиклассников упоминание об Оранжевой революции,

без публичной дискуссии заключили Харьковские соглашения,

задекларировали внеблоковость

и под громкие рефрены о реформе вернули 12 миллиардов кубометров газа спонсору своей избирательной кампании.

Президент Виктор Януковичв 1991 годуна собрании предприятия избран генеральным директором объединения предприятий «Донбастрансремонт».

Оппоненты говорят, что это фактически должность начальника автобазы.

Николай Азаров, премьер-министр Украины. 24 августа 1991 года он – руководитель Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела Минуглепрома Украины. Прошло уже семь лет, как он вернулся из России, где заведовал лабораторией, отделом Подмосковного научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института. И пятнадцать, как он перестал быть сотрудником предприятия «Тулауголь».

Валерий Хорошковский, председатель СБУ. В 1991 году, будучи студентом, начал заниматься бизнесом. По словам Хорошковского, его первая коммерческая структура, организованная тогда, оказывала посреднические услуги по прохождению платежей на территории бывшего СССР и возврату долгов. То есть, контора была коллекторская... Председатель Службы Безопасности Украины в своих интервью признавался: «В 9-м классе всех мальчишек обязали пройти медкомиссию и сообщить о своих планах по поводу поступления в вузы. Я выбрал Московское общевойсковое училище имени Верховного Совета СССР. Но поступить туда было тяжело, потому что Киеву выделяли всего два места. Естественно, я как человек из простой семьи шансов попасть в это училище практически не имел. Однако решил рискнуть. Это было в 1985 году - хорошее советское время. В итоге меня начали срезать еще на этапе прохождения медкомиссий. Нашли даже рубцы на барабанной перепонке левого уха (смеется). И сказали, что из-за этого не могут дать мне разрешение на поступление в училище. Для меня это стало первой настоящей трагедией в жизни», – вспоминает Валерий Иванович. Когда читаешь о мечте поступить в Московское общевойсковое училище, начинаешь догадываться, почему во время восхождения Хорошковского на пост главы в СБУ была прекращена работа контрразведки по российским спецслужбам в Украине.

Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр. Согласно его биографии, в 1991 году он - директор предприятия «Укрподшипник» в Донецке. К тому времени он уже поработал подземным горным мастером на донецкой шахте, был замначальника участка шахтного транспорта шахты «Белореченская» ПО "Ворошиловградуголь". И даже успел защитить диссертацию в Донецком политехе. Если говорить о государственных «признаках», Клюев - наименее одиозная фигура в нынешнем правительстве. И пусть его поступки во власти, характеризующие его, как государственника – единичны. Но по крайней мере он не демонстрирует антиукраинской зацикленности на гуманитарных темах.

Сергей Тигипко, вице-премьер-министр Украины. Девятнадцать лет назад на момент путча он - первый секретарь Днепропетровского обкома комсомола. Потом, как и положено комсомольской номенклатуре, Сергей Леонидович перебрался в банк. Любопытно, что еще один бывший комсомолец, а ныне член парламентской фракции КПУ Александр Голуб вспоминает, что после запрета компартии и комсомола он перешел в подполье, в подполье издавал газету. А Сергей Тигипко был в числе тех, кто ему помогал.

Любопытно, как Сергею Леонидовичу удалось принять новую экономическую реальность, новый строй и способ хозяйствования, но при этом финансировать подпольных комсомольцев.

Юрий Бойко, министр топлива и энергетики, выпускник Московского химико-технологического института в 1991 году совершает свой путьот мастера производственного участка до руководящей должности на химзаводе «Заря» в Рубежном. И все в его жизни еще впереди. А именно: руководство компанией «НАК Нефтегаз Украины» с теневыми схемами реэкспорта российской нефти, с блокированием европейского направления нефтепровода Одесса-Броды и особенным «бриллиантом» в этой коррупционной российско-украинской короне - «Росукрэнерго». Есть исследования, демонстрирующие, как теневые бизнес-интересы способны влиять на принятие решений на высшем уровне, и разворачивать государство в направлении, выгодном себе и стране-поставщику.

Постскриптум.

Вот такие люди рулят страной. Конечно, их и не могло быть в числе тех, кто девятнадцать лет назад голосовал за документ «О провозглашении независимости Украины». Некоторых не могло быть в силу возраста, а большинства не могло быть в принципе, из неспособности к таким внутренним переменам, в силу отсутствия каких-либо убеждений, и очень советского происхождения. Будь они другими, они не стали бы так легко в первые же месяцы жертвовать тем, что дорого больше, чем половине украинских граждан. А может быть, и лучше, что тогда они сидели на своих автобазах, НИИ, шахтах, шныряли по просторам СССР, сводя клиентов и освежая память должникам. Кто знает, получили ли бы мы постановление Верховной Рады о Независимости, окажись тогда эта публика во власти...

Елена Мигачева