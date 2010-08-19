Контуры национальной идеи Украины

Когда наши внуки будут изучать в школе историю Украины, по своему значению для развития страны 1991 и 2010 годы будут стоять в одном ряду. В 1991 украинский народ обрел независимость. В 2010-м - наконец, приблизился к осознанию места и роли своего государства в современном сложном конкурентном мире.

Цели развития украинского государства и предложенные средства их достижения, которые сформулировал Виктор Янукович, нашли отклик у подавляющего большинства граждан Украины. Похоже, общество все-таки вычленило ту «универсальную идеологию», которая способна выступить основой для формирования консолидированной украинской нации. По сути, речь идет о том, что на наших глазах и с нашим участием выкристаллизовывается национальная идея Украины.

Украинское общество шло к этому почти два десятка лет. Шло зигзагом, «на ощупь», последовательно призывая на высший государственный пост то «идеолога», то «технократа». Каждый раз оно выносило свой вердикт их работе при помощи, образно выражаясь, «голодного» или «сытого протеста». Тем не менее, уровень оставался пройденным, а страна открывала для себя еще одну из обязательных составляющих успешного государства.

В 1991 году на волне «идеологического бунта» первым Президентом независимой Украины стал Леонид Кравчук, который пришел к власти с выстраданной поколениями идеей создания суверенной украинской республики. Свобода и независимость были обретены, украинцы получили право гордиться статусом гражданина своей собственной страны. Однако за этот высокий статус пришлось расплатиться жесточайшим социально-экономическим кризисом, на борьбу с которым общество призвало «технократа» Леонида Кучму.

Придя к власти на волне «голодного протеста», Леонид Кучма в течение двух сроков успешно воплощал в жизнь идею «порядка», а затем - «благосостояния». Были созданы основные институты государства, заложены основы стабильного социально-экономического развития страны. К 2005 году экономика Украины показывала наивысшие темпы в Европе. Однако наряду с этими бесспорными плюсами существовал и серьезный минус. Был утрачен важнейший компонент: общество больше не ощущало перспектив своего статусного роста.

Благосостояние рождает амбиции. В полном соответствии с известной пирамидой потребностей Маслоу, достигнутый уровень благосостояния начал восприниматься как данность, а его дальнейшее повышение - как естественная обязанность власти, независимо от персоналий, которые ее составляют. Собственно экономическое развитие, которое на время стало конечной целью, перестало ею быть - оно снова приобрело значение средства для достижения каких-то более высоких, привлекательных и амбициозных целей развития украинского общества. Однако цели эти на тот момент так и не были сформулированы. Вызревал новый «сытый протест», который достиг своей кульминации к президентским выборам 2004 года.

Власть пошла на эти выборы с традиционной социально-экономической риторикой. В противовес этому, ощущая потребность общества в некоем статусном росте и понимая, что самый простой способ ее удовлетворения лежит в приобщении к какой-либо авторитетной внешней общности, «оранжевые» идеологи Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко вышли к людям с перспективой немедленного обретения европейской идентичности.

Избиратели юго-востока страны протестовали против применяемых «оранжевыми» технологий политической борьбы, но сама идея «евроидентичности» была привлекательна и для них, особенно для наиболее социально успешных представителей среднего класса. Об этом свидетельствовал хоть и не долгий, но резкий рост рейтингов Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко сразу после инаугурации.

Таким образом, независимо от того, оценивать ли события 2004 года в качестве демократических выборов или неконституционного захвата власти, в тот период украинское общество определило еще один важный, необходимый компонент идеологии своего развития - наличие национальной амбиции.

Если бы, вооружившись этой идеей, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко сумели сохранить систему государственного управления и обеспечили дальнейший социально-экономический рост, Украина, действительно, вполне могла рассчитывать на быстрый прорыв в европейском направлении, и сегодня пост Президента страны, наверняка, занимал бы один из них. Однако они пошли по другому пути. За пять лет «оранжевый проект» полностью выродился, и причины его краха не сводятся лишь к проблеме исполнителей, которые в очередной раз довели общество до состояния «голодного протеста».

Да, с одной стороны, были утрачены уже освоенные идеи «порядка» и «благосостояния». Прожектерство и управленческая бессистемность «оранжевых идеологов» вернули Украину к маргинальности времен обретения независимости. Неожиданно для себя люди снова были вынуждены искать ответы на вопросы, как теперь зарабатывать на жизнь и кто из далеких «божков» с Печерских холмов сегодня главнее. Но что еще более существенно, произошла деконструкция самой идеи «статуса гражданина собственной страны», в которой заключался изначальный смысл обретения государственности.

Показательное стремление Европы дистанцироваться от очага нестабильности, который теперь представляла собой Украина, означало очевидный провал идеи «евроидентичности». Пытаясь компенсировать этот удар по национальным амбициям, который острее всего переживали избиратели на Правобережной Украине, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко не нашли ничего лучше, как сдуть пыль с концепции этнонационального государства. Тем самым был нарушен базовый «общественный договор», который содержался в Декларации о государственном суверенитете Украины.

За Декларацию отдали свои голоса представители разных национальностей и культур. Они сформировали народ Украины и согласились совместно создать Украинское государство. При этом было зафиксировано, что государство содействует возрождению национальной украинской культуры, но не во вред и не за счет других национальных культур, право на свободное развитие которых гарантировалось этим документом.

До тех пор, пока высшее руководство страны придерживалось Декларации, Украина развивалась в соответствии с современной европейской традицией как мультикультурная и полиэтничная республика и не имела намека на какое-то противостояние на национально-культурной почве. Более того, мы имели взаимопроникающую социокультурную среду, в которой распространение украинского языка и культуры не встречало каких-то препятствий, а тем более сопротивления или отторжения. В обществе, в том числе на юго-востоке страны, ощущалась подлинная мода на украинское, благодаря которой молодежь, элиты стремились подчеркнуть свою самоидентификацию с собственным, независимым государством. Радикальные этнонационалисты как с одной, так и с другой стороны, казалось, навсегда уходили в прошлое, оставаясь в памяти лишь как герои анекдотов. Шел процесс формирования единой многонародной политической нации, в качестве таковой обладавшей своим национализмом. Жители Галичины и Донбасса, Надднепрянщины и Слобожанщины имели равное право совместно участвовать в этом процессе и гордиться паспортом гражданина Украины.

Внезапное сужение понятия нации до одного из формирующих ее этносов поставило на этом крест. Оно оказалось неожиданностью в том числе для многих из тех, кто в 2004 году мерз на Майдане, полагая, что отстаивает демократические ценности. Ведь идеи этнонационального государства прямо противоречат сути современной демократии как политической системы и способа мышления. Более того, именно они привели к катастрофе Второй Мировой войны, и именно с их краха начался процесс переосмысления себя Европой в качестве нового мультинационального социального проекта, который реализуется по сей день.

Целенаправленное и массированное искусственное насаждение украинской культуры в ее «шароварном» варианте, заострение внимания общества на противоречивых фактах прошлого, взращивание панукраинских настроений в одной части общества и навязывание чуждых исторических оценок другой, сама постановка вопроса о том, может ли считаться патриотом Украины человек, который не пользуется постоянно украинским языком в повседневной жизни, - все это спровоцировало появление злокачественной опухоли ментального конфликта, которая начала поглощать молодой организм украинского государства.

Чем больше давление, тем больше сопротивление. Радикальные настроения с одной стороны всегда провоцируют такой же радикализм навстречу. Сложно представить, кто или что могло бы нанести развитию украинского языка и культуры больший вред, чем радикальные украинские националисты. То, что еще вчера для жителей юго-востока Украины было абсолютно естественным - например, по собственному выбору отдать своего ребенка в украинскую школу, заботясь о его будущем, - теперь стало вынужденной необходимостью и вызывало справедливые неприятие и протест.

Но проблема оказалась значительно шире вопроса о распространении того или иного языка, той или иной культуры. Фактически, речь шла о том, что, исходя из сиюминутных электоральных выгод конкретных политических фигур, статусные потери западноукраинских избирателей, вызванные дипломатическим, но от того не менее красноречивым отказом признать их частью европейской семьи, целенаправленно компенсировались за счет принижения статуса остальной части страны. Они теперь лишались права называться «украинцами», на равных участвовать в определении направления развития Украины как социального проекта, и таким образом переводились в ранг «граждан второго сорта».

Изначальный смысл, который вкладывался полиэтничным обществом в оформление собственной государственности, был утрачен. Что в этих условиях уберегло Украину от развала? Только наличие сильного лидера оппозиции, который убеждал в том, что дни «оранжевых» при власти сочтены.

Впервые президентские выборы проходили под знаком одновременно и «голодного» и «идеологического протеста». Остро ощущая этот социальный запрос, Виктор Янукович пошел на них с интегральной идеей «успешного государства», которая вобрала в себя все позитивные тренды его предшественников.

Благодаря восстановлению демократических основ развития украинской нации базовая государствообразующая идея «статуса» снова наполняется смыслом. «Гражданство» возвращает себе верх над «этничностью», и каждый гражданин Украины снова получает право и возможность считать себя украинцем.

Идея «порядка» нашла свое отражение в построении системы эффективной, ответственной, профессиональной власти, восстановлении правовых основ функционирования государства. Естественно, после пяти лет показательного правового нигилизма чиновников всех уровней, целенаправленного разрушения государственного управления и его девальвации в глазах людей невозможно уберечься от кадровых ошибок, моментально выстроить взаимоотношения между различными органами, между властью и обществом в целом. Однако факты налицо: те, кто не способен работать на результат, кто не выдерживает заданного темпа или уличается в коррупционных схемах, заменяются быстро и без скандалов. Это необходимое условие того, что впредь система власти будет работать, как часы.

Идея «благосостояния» очищается от балласта популизма и находит свое отражение в курсе на глубокую модернизацию экономики, которая должна заложить прочный фундамент социально-экономического роста на долгосрочную перспективу. Под патронатом Президента лучшими отечественными и зарубежными экспертами разработана системная, последовательная программа реформ, начинается этап законодательного обеспечения их запуска.

Наконец, «национальная амбиция» проявляется в установлении конкретных геополитических целей - трансформации украинского государства в одну из вершин равностороннего треугольника «Россия - Украина - ЕС» и вхождении в «Большую двадцатку». Благодаря инициативам Президента вес нашей страны на международной арене наращивается высокими темпами - Россия, ЕС, США, Китай снова демонстрируют интерес к нашей стране как к партнеру.

Все это - факторы успеха, которые создают прочный фундамент для долговременного роста национальной гордости многих поколений украинцев. По сути, это «универсальная идеология», способная задать тот обеспечивающий преемственность власти «мэйнстрим», которого так или иначе будут держаться все, кто встанет у руля страны в будущем.

Те, кто этого еще не понял и продолжает эксплуатировать этнонационалистические лозунги, навсегда смещается на маргинес. Тем же, кто мыслит категориями ХХI века, предстоит утвердить Украину в качестве нового лидера, пользующегося заслуженным авторитетом как в глазах международного сообщества, так и в глазах собственных граждан.

Михаил Добкин, глава Харьковской областной государственной администрации